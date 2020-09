Roma, anziana uccisa durante rapina: 5 rom condannati

(Fotogramma)

Condanne da 24 anni a 8 anni e 10 mesi per i cinque rom che un anno fa a Roma fecero una rapina in un'abitazione residenziale nel quartiere Montesacro in cui rimase uccisa l'anziana donna che ci abitava, Anna Tomasino. La vittima, di 89 anni, scoprì in casa due ladri della banda e per questo fu picchiata con violenti colpi alla testa, morendo il giorno dopo in ospedale.

Oggi la Terza Corte d'Assise di Roma, presieduta da Paola Roja, ha sostanzialmente accolto le richieste del pm Edmondo De Gregorio, condannando per omicidio e rapina aggravata a 24 anni Miki Trajcovic e a 16 anni Darko Costic: quest'ultimo, alcuni giorni dopo la morte dell’anziana donna, si consegnò ai carabinieri facendo i nomi degli altri membri della banda, tutti del campo nomadi di via Salviati. Gli altri 3 rom che durante la rapina fecero 'da palo' aspettando in auto, sono stati condannati a 8 anni e 10 mesi, con uno sconto di pena per il rito abbreviato.

A condurre le indagini, che portarono in poco tempo al fermo di tutta la banda, furono Carabinieri e Polizia di Stato: due rom furono presi mentre cercavano di far perdere le loro tracce, uno a Torino e l’altro a Ventimiglia.