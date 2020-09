Coronavirus, in Lombardia +221 casi e altri 67 morti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

I morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 16.079 in Lombardia, +67 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. I contagi sono complessivamente 88.758, i nuovi casi positivi sono 221 (1,5% rapporto con i tamponi giornalieri). Attualmente risultano positive 21.809 persone (-874).

Aumentano i guariti che sono 50.870, +1.028 rispetto a ieri. Stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 172, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva flettono invece con più velocità: 3.307, -245 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 741.447, +14.301.

Sale a 23.044 il numero di positivi al coronavirus nella provincia di Milano (+62 rispetto a ieri) di cui 9.775 (+25) a Milano città. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono complessivamente 13.323 (+21), a Brescia 14.724 (+41), a Como 3.840 (+3), a Cremona 6.448 (+6), a Lecco 2.736 (+6), a Lodi 3.468 (+10), a Mantova 3.345 (+6), a Monza 5.514 (+4), a Pavia 5.328 (+35), a Sondrio 1.460 (+1), a Varese 3.594 (+4) e in 1934 corso di verifica.