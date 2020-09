Sala contro gilet arancioni: "Irresponsabili"

(Fotogramma)

"Ho chiesto al prefetto di denunciare gli organizzatori della manifestazione dei cosiddetti 'gilet arancioni'. Un atto di irresponsabilità in una città come Milano che così faticosamente sta cercando di uscire dalla difficile situazione in cui si trova". Così Giuseppe Sala, sulla sua pagina social, chiede l'intervento delle istituzioni dopo la manifestazione avvenuta a Milano.

Capitanati dal leader Antonio Pappalardo, al grido di 'libertà' e 'dignità', i gilet arancioni sono scesi in piazza dell Duomo per avanzare le loro richieste: la fine del governo Conte e l'avvio di un nuovo governo nazionale, l’elezione di un’assemblea costituente per approvare una nuova legge elettorale e la coniazione della lira italica. Quella organizzata nel capoluogo lombardo non è l’unica iniziativa dei gilet arancioni, che si sono radunati in centinaia in tutte le principali piazze italiane, da Roma a Napoli.