Un ragazzo di 28 anni è stato colpito con una spranga durante una colluttazione. E' accaduto poco prima delle 2, a Vaprio d'Adda, nel milanese, in via A. Motta. Nello scontro, il giovane ha riportato ferite al capo, al polso e al ginocchio ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri.