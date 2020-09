Coronavirus, 167 i medici morti in Italia

(Afp)

Sono 167 i medici morti in Italia per coronavirus, secondo la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. L'ultimo nome dell''elenco caduti' aggiornato dalla Fnomceo è quello di Roberto Zama, urologo in pensione, che continuava a esercitare come libero professionista. Questa mattina al triste bilancio, fermo da qualche giorno a 165 vittime, si era aggiunto anche Ugo Milanese, cardiologo in pensione, che continuava a esercitare come libero professionista.