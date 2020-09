Immuni e Android, quali smartphone si possono usare

(Afp)

Immuni, l'app lanciata oggi per contribuire al contenimento della diffusione del coronavirus, si può scaricare da Google Play e può essere utilizzata correttamente se lo smartphone Android verifica tutti e tre i seguenti requisiti: Bluetooth Low Energy, Android versione 6 (Marshmallow, API 23) o superiore, Google Play Services versione 20.18.13 o superiore.

L'utente deve aggiornare Android e Google Play Services all’ultima versione disponibile prima di effettuare il download di Immuni.

Non sarà possibile utilizzare Immuni se il modello di smartphone Android non ha il Bluetooth Low Energy o non permette l’aggiornamento di Android e di Google Play Services alle versioni minime indicate.