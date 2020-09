Napoli, crolla muro di contenimento: morti 2 operai

Due operai sono morti a Napoli, travolti intorno alle 12.30 da uno smottamento di terra seguito al crollo di un muro di contenimento. In quattro erano impegnati nella costruzione del muro alle spalle di un'abitazione a Masseria Grande, nel quartiere Pianura. Dalle macerie i vigili del fuoco hanno estratto i corpi senza vita di un italiano e di un extracomunitario, a quanto si apprende nordafricano, in fase di identificazione. Sul posto presenti gli altri due operai, entrambi extracomunitari e probabilmente connazionali di una delle vittime, che non sarebbero stati coinvolti nel crollo. I carabinieri presenti sul posto li stanno identificando.