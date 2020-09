Pregliasco: "Numeri in calo ma virus non è sparito"

Foto AFP

"I numeri di oggi della Protezione civile sono un bel risultato: non sono stati fatti tantissimi tamponi ma emerge un calo oggettivo dei casi, e dei decessi, anche in Lombardia. Bene, dunque, ma ricordiamo che questo virus può fare sorprese, anche in positivo, e non è sparito dall'Italia. Dunque teniamo alta la guardia". E' il messaggio del virologo dell'università di Milano Fabrizio Pregliasco, che all'Adnkronos Salute sottolinea la sua soddisfazione: "Il segnale è positivo".

Quanto alle polemiche innescate dalle parole del collega del San Raffaele Alberto Zangrillo, Pregliasco aggiunge: "E' stato evidenziato qualcosa che vediamo anche noi, ovvero non solo una riduzione nel numero di casi, ma soprattutto casi clinici meno preoccupanti. Però è importante non abbassare la guardia, perché il virus non è sparito e c'è ancora il rischio di focolai. Dunque bene i dati, ma guardia alta", conclude l'esperto.