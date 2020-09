Roma, Simona Marchini: "Ghini? Se avessi 20 anni in meno mi candiderei io"

“Roma si deve salvare. Dobbiamo creare una sorta di cordone ‘sanitario’ intorno alla capitale. Scegliamo uomini nuovi, giovani, stimabili e perbene, ma cresciuti nella politica, che abbiano esperienza e che conoscano la macchina amministrativa. Basta con gli improvvisati, con i dilettanti allo sbaraglio. Se avessi 20 anni in meno mi candiderei. Ma non ho più l’età”. È quanto ha dichiarato all’Adnkronos l’attrice e regista teatrale Simona Marchini, commentando le parole di Massimo Ghini, sull'annuncio di una sua possibile candidatura a sindaco di Roma come provocazione per "svegliare la sinistra".

"Sono sempre stata una donna coraggiosa e anche incosciente - ha aggiunto Simona Marchini - ma sempre di profonda fede. Mi piacerebbe continuare a fare qualcosa per la mia città aspettando il prossimo sindaco. Se ci fosse un candidato in cui credo lo appoggerei e lo sosterrei a viso aperto. Anzi mi piacerebbe creare con la mia rete di conoscenze all’interno del mondo culturale, al di fuori dei protagonismi della politica, un gruppo di riferimento”.

“Persone di qualità, qualificate nella loro professione legate alla cultura e all’istruzione. Farei volentieri parte di una commissione di questo tipo - ha confessato - Lo farei, solo per amore della mia città. Non credo agli uomini soli al comando. La squadra per poter governare con ottimi risultati è fondamentale”. In passato Simona Marchini aveva appoggiato la discesa in campo del nipote Alfio, imprenditore. “Alfio Marchini è una persona per bene - ha detto - Ha avuto un momento di entusiasmo, di accensione dei motori. Come famiglia siamo stati sempre presenti e vicino alla vita culturale e politica della città. Una storia sempre molto sentita, molto seria, la nostra”.