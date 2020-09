Sesso con minore, donna condannata: "Finalmente tranquilla"

Foto Fotogramma

Di Silvia Mancinelli

"In questo lungo anno ho avuto solo un desiderio. Dedicarmi a mio marito e ai miei due figli, cosa che ora posso fare con più distacco e tranquillità". Così la donna di Prato che due anni fa partorì il figlio nato dal ragazzino 14enne al quale impartiva lezioni private di inglese. Oggi il giudice Daniela Migliorati l'ha condannata in primo grado a 6 anni e 6 mesi per violenza sessuale su minore.

"Senza i continui rinvii, senza essere continuamente ascoltata, lontana da una continua rivisitazione dei fatti che non rende sereno il clima familiare, la nostra assistita è finalmente tranquilla" ribadisce all'Adnkronos l'avvocato Massimo Nistri, legale insieme al collega Mattia Alfano della donna.

"Il compito di questa difesa era quello di reagire e portar fuori dalle vicende processuali la velata accusa di pedofilia, la reiterazione e il sospetto adescamento di altri minori - aggiunge l'avvocato - Siamo comunque soddisfatti per aver ricondotto sul giusto alveo tutta la vicenda e non avere una persona che patisce provvedimenti basati su accuse poi risultate prive di fondamento".

La donna, infatti oggi è libera, i domiciliari le sono stati revocati a fine febbraio e ora è in attesa del passaggio in giudicato della sentenza per la quale ci vorranno anni. "La pena che è stata commisurata ai fatti così come interpretati non comporta, d'altronde, la misura cautelare - ribadiscono i due legali - Non siamo di fronte a un corpo insanguinato, a un coltello trovato sulla scena del crimine per cui il fatto o è nero o è bianco. E' una vicenda fattuale molto complessa nella dinamica dei rapporti interpersonali. Partivamo da una situazione in cui la realtà processuale era diversa dalla realtà fattuale venuta fuori, ora aspettiamo le motivazioni".