App Immuni, 500mila download in 24 ore

Fotogramma /Ipa

"Dopo 24 ore abbiamo già avuto 500mila download, questo significa che l'applicazione è stata apprezzata nella sua semplicità e i cittadini ne hanno capito l'utilità". Lo ha detto la ministra per l'Innovazione Paola Pisano al Tg1 parlando della App Immuni. "Ad oggi - ha aggiunto la ministra - siamo il primo grande Paese in Europa ad utilizzare una tecnologia del genere per il contrasto del coronavirus, siamo tra i primi paesi al mondo. L'applicazione è stata sviluppata nel pieno rispetto della privacy della normativa italiana ed europea".

Esprimendo grande soddisfazione per il gran numero di download, la ministra ricorda come l’app sia la più scaricata nella giornata sugli store di Apple e Google.