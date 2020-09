Cacciari: "Affrontare emergenza economica e sociale"

(Fotogramma)

"Speriamo che ci sarà la capacità politica di destinare le risorse, con programmi e non sparpagliate come in questi decreti, dipenderà da questo". Sono le parole di Massimo Cacciari, intervenuto ad Agorà.

"Servirà capacità politica per evitare che crescano disuguaglianze che sono cresciute a dismisura negli ultimi 20-30 anni. Gli appelli all'unità vanno bene ma ora c'è da affrontare la vera emergenza economica e sociale, bisogna vedere in concreto cosa producono gli appelli", aggiunge.