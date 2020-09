Ilaria Capua: "Contagio zero? Nemmeno Giappone e Corea ci sono riusciti"

"Abbiamo avuto due paesi che hanno cercato di eradicare il virus dal paese, Giappone e Corea del Sud: neanche loro sono riusciti, pur con misure draconiane e un approccio serio". Sono le parole di Ilaria Capua a DiMartedì.

"Un paese non può rimanere vergine o indenne per sempre, il virus continuerà a circolare. Rimanere con contagi zero vuol dire blindarsi da qualsiasi movimentazione di persone e mezzi, questo significa che il primo caso si diffonde come il fuoco. Bisogna affidarsi al buon senso delle persone", aggiunge la virologa.

In Italia le regioni stanno per riaprire. "Il rischio è direttamente proporzionato al comportamento degli italiani, solo con l'applicazione di misure di buon senso che conosciamo, mani pulite e distanziamento sociale, il virus si ferma. Il paese deve ripartire, le regioni e le persone non possono continuare a rimanere isolate, I cittadini devono fare tesoro di quello che hanno imparato in questi 5 mesi".