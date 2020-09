Lecco, trovata morta in casa pm Siani

Immagine di repertorio

E' stata trovata morta nel suo appartamento di via Cavour, a Lecco, Laura Siani, sostituto procuratore da un paio di mesi in servizio nella città lombarda dopo aver lavorato due anni alla procura di Palermo.

E' la pista del gesto volontario quella che si fa largo tra gli investigatori che lavorano al caso. Dei particolari sul ritrovamento lascerebbero pochi dubbi ai carabinieri, intervenuti insieme all'autorità giudiziaria, nell'appartamento del magistrato, ma la prudenza in queste ore è massima: non si tralascia nessuna ipotesi e non si sottovaluta nessun elemento.

La donna, 44 anni, in passato aveva lavorato alla procura di Palermo e a quella di Lodi dove si era occupata dell’indagine che portò all’arresto del sindaco Simone Uggetti. Nata a Sesto San Giovanni, era figlia del noto musicista e compositore Dino Siani e sorella di Giorgio, ex sindaco di Mandello del Lario.