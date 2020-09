Ostia Antica riapre, centinaia di turisti agli scavi

Centinaia di visitatori agli scavi di ostia Antica. Oltre 400 persone alle 12 avevano già varcato l'ingresso degli scavi di Ostia Antica riaperti oggi al pubblico dopo la pausa imposta dall'emergenza covid. "Eravamo sempre andati all'estero in questo periodo" ha dichiarato una coppia di turisti italiani "ripromettendoci una visita di Ostia antica". Necessarie e non invadenti le precauzioni all'ingresso e in caffetteria, con consumazioni sui tavoli all'aperto.