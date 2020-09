3 giugno, cosa non si può ancora fare

(Fotogramma)

Da oggi, sono consentiti gli spostamenti tra le regioni italiane. Potremo tornare a circolare liberamente nel nostro Paese, senza dover dimostrare la presenza di comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, ragioni di necessità e di assoluta urgenza. Chi desidera fare un viaggio oltre i confini nazionali in vista delle vacanze estive, dovrà fare attenzione ai limiti imposti da alcuni Stati di destinazione.

Tuttavia, sebbene ci troviamo nella Fase 2 di questa pandemia e sembra che la curva dei contagi sia diminuita, non bisogna abbassare la guardia. Occorre continuare ad osservare alcune regole, evidenzia laleggepertutti.it, per evitare la diffusione del Covid-19. Nella nostra quotidianità, dovremo rispettare alcuni obblighi ed evitare alcuni comportamenti. Dunque, cosa non si può fare dal 3 giugno?

No agli assembramenti (anche in casa)

E’ vietato rimanere troppo vicini sia all’aperto che nei luoghi pubblici. Non si possono organizzare feste e affollamenti neppure in casa.

La distanza di almeno un metro

Per evitare la diffusione del contagio, occorre rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Se si pratica attività fisica all’aperto, la distanza deve essere di almeno due metri (tuttavia, in questa occasione, si può evitare di indossare la mascherina).

No ai baci e agli abbracci

In questi mesi, vivere distanti dai nostri affetti ci è costato tanto. Il contatto umano è probabilmente ciò che ci è più mancato in tutto questo tempo. Dopo mesi di isolamento sociale, è assolutamente normale il desiderio di riabbracciare fidanzati, amici e parenti non conviventi. Non appena c’è stata l’opportunità di rivedersi a seguito dell’allentamento delle misure restrittive stabilite dal Governo, molti italiani hanno colto al volo l’occasione per ritrovarsi e riunirsi nel rispetto delle regole anti-contagio.

Tuttavia, ad oggi, bisogna ancora evitare i contatti fisici con amici, fidanzati e parenti (soprattutto, anziani) non conviventi. Dunque, niente baci né abbracci per chi non vive sotto lo stesso tetto. Un gesto improvviso e normale quale può essere una semplice dimostrazione di affetto, può costare caro. Anche indossando la mascherina.

Ricordiamo, per chi non fosse informato, il caso di una coppia di fidanzati di Pavia. Il ragazzo è stato punito con una sanzione di 400 euro per aver abbracciato la fidanzata non convivente (colta di sorpresa), pur indossando la mascherina.

L’uso delle mascherine

Nei luoghi pubblici in cui non è possibile mantenere le distanze di sicurezza, occorre indossare sempre la mascherina. Se entri in un negozio o in un bar, se vai dal parrucchiere e dall’estetista, in aereo e in treno, sui mezzi pubblici, devi indossare il dispositivo di sicurezza individuale.

L’uso dei guanti

Bisogna indossare i guanti quando si entra in molte attività commerciali. L’uso è obbligatorio quando si acquistano generi alimentari.

Misurazione della temperatura

Non ci si può rifiutare di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Con 37,5° è vietato l’accesso nei luoghi pubblici. Per chi si sposta su treni a media e lunga percorrenza (Intercity e Alta Velocità), le nuove linee guida del Mit prevedono la misurazione della temperatura e il divieto di salire a bordo se si superano i 37,5° gradi.

Prenotazione

Non è possibile andare dal parrucchiere, dall’estetista o in palestra senza prenotazione.

Fornire le generalità

Non ci si può rifiutare di rilasciare le proprie generalità nei negozi oppure nelle attività di ristorazione che lo richiedono. Questa soluzione serve per il tracciamento delle persone eventualmente entrate in contatto con «positivi».