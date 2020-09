(Fotogramma)

Dal prossimo 5 giugno prenderà il via la sperimentazione dell’applicazione di tracciamento dei contagi. Per scoprire come funziona l’app Immuni, giovedì 4 giugno, alle ore 16, Notizie.it dedica all’argomento una diretta speciale organizzata in collaborazione con SCAI comunicazione. Sarà, infatti, presente Luca Foresti, uno degli inventori di Immuni.