Luxuria: "In discoteca senza ballare? Come fare l'amore con le mutande"

In Sicilia dall'8 giugno si potrà andare in discoteca ma senza ballare: tutti immobili a guardare il dj. E' come potersi tuffare senza però bagnarsi o andare in bici senza pedalare. Multa al primo movimento di anca? Sensori per rilevare il piede ballerino?". E' l'ironico post di Vladimir Luxuria su Twitter, che commenta così la decisione della regione Sicilia di riaprire le discoteche vietando però il ballo in pista. "Come fare l'amore con le mutande", aggiunge Vladimir rispondendo ai commenti dei suoi followers.