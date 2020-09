Scuola, sindacati confermano sciopero 8 giugno

(Fotogramma)

I sindacati di categoria Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals , con una lunga lettera inviata alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, al ministero dell'Istruzione e al Governo, hanno confermato lo sciopero di tutto il personale della scuola per l'intera giornata di lunedì 8 giugno. Nei giorni scorsi, la stessa commissione aveva invitato le sigle sindacali a ritirare la mobilitazione per presunte irregolarità nella convocazione della stessa.