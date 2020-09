App Immuni, Foresti: "Inutilmente politicizzata"

(fotogramma)

"Immuni è stato politicizzato, come spesso accade in Italia. Dividersi è idiota". Lo ha dichiarato Luca Foresti, inventore dell'app in diretta sulla pagina Facebook di Notizie.it durante un'intervista organizzata con SCAI Comunicazione. "La nostra è una Democrazia immatura - ha continuato Foresti - Le polemiche sono nate solo perché Immuni è frutto di una iniziativa governativa". E alla domanda se gli hacker potrebbero estrarre i dati, il fondatore di Immuni ha risposto: "Ammettiamo che un hacker riesca ad entrare in possesso dei codici alfanumerici che vengono fuori dall’app, poi cosa se ne fa?".