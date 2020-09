Coronavirus Lombardia, 84 nuovi casi e 29 morti

(Fotogramma/Ipa)

Con solo 3.410 tamponi processati oggi la Lombardia registra 84 nuovi casi positivi al virus, per un totale di 89.526 da inizio epidemia. I nuovi contagi sono il 2,5% in rapporto con i tamponi giornalieri, riferisce la Regione, quindi stabili rispetto ai giorni scorsi e in aumento rispetto a ieri, quando il rapporto era pari al 2,1%. I decessi sono 29 in più, per un totale di 16.201.

Sono stabili a 20.224 gli "attualmente positivi" in Lombardia, mentre calano ancora i ricoveri, secondo gli ultimi dati della Regione. In terapia intensiva i posti occupati dai pazienti Covid-19 sono 125, sei in meno di ieri, mentre i ricoveri meno gravi, non in rianimazione, scendono di 41 unità a 2.954 posti. I guariti o dimessi sono 55.

In particolare, riguardo ai contagi, rispetto a ieri i nuovi casi in provincia di Milano sono 31, e 16 in città. A Bergamo c'è un solo nuovo contagiato rilevato dai tamponi, a Brescia 20, secondo i dati della Regione Lombardia. A Como sono 4 i nuovi positivi al Covid-19, a Cremona 1 in più, a Lecco 5, a Lodi 2, a Mantova 2, a Monza 3, a Pavia 6, a Sondrio 2 e a Varese 6.