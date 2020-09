Pd: "Lombardia ultima in Italia per tamponi rispetto a contagiati"

Foto AFP

"I casi Covid accertati in Lombardia sono quasi il 40% del totale dei casi in Italia, ma la Lombardia rimane ultima per numero di persone sottoposte a tampone sul numero di casi positivi, con un rapporto di 5 a 1. Veneto e Lazio si attestano rispettivamente su un rapporto di 17 a 1 e 27 a 1. Una differenza che dimostra in modo chiaro un diverso approccio di fronte alla prima componente della strategia di contrasto a Covid-19, che è l'implementazione dei test". Lo segnala il Pd, in base a dati relativi al periodo 8 marzo-31 maggio, elaborati dal consigliere Samuele Astuti.

"Attendiamo l'incremento dei tamponi annunciato dal commissario Arcuri - afferma Astuti - e speriamo possa correggere la strategia della Regione Lombardia, che rimane attestata su numeri insufficienti e molto variabili di giorno in giorno. Rispetto alle 3T (Test, Trace & Treat), la Giunta regionale della Lombardia ha investito molto sulla terza, quella basata sull'allestimento dei posti letto e delle terapie intensive, mentre è evidente che non riesca ad attivare politiche di gestione efficace dei tamponi e dei test in generale. Cosa che rende di conseguenza impossibile la gestione del tracciamento (la seconda T). In sintesi - conclude l'esponente dem - delle 3T la Regione Lombardia sembra aver scelto solo la terza, trascurando le altre due, senza rendersi conto che nelle fasi successive al lockdown il tracciamento del contagio è essenziale per evitare una nuova chiusura".