Scuola, i presidi: "Mini pareti in plexiglass possibilità da considerare"

(Fotogramma)

di Giselda Curzi

“Prendiamo atto con soddisfazione che la ministra Azzolina, durante la riunione di ieri, ha confermato ciò che l'Associazione Nazionale Presidi afferma da tempo. Nei giorni scorsi abbiamo infatti espresso il nostro parere contrario al dimezzamento delle classi e ai doppi turni. E’ ora essenziale che gli Enti Locali reperiscano nuovi spazi che siano adeguati e disponibili in maniera continuativa". Lo ha detto all'Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi.

"Quanto all’utilizzo in classe delle mini pareti in plexiglass è una possibilità che potrebbe essere presa in considerazione - ha aggiunto Giannelli - Attediamo che la Commissione di esperti, presieduta dal prof. Bianchi, pubblichi al più presto un rapporto con delle indicazioni chiare e operative per permettere alle scuole di organizzare la ripresa di settembre”.