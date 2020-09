Circo Massimo, scontri alla manifestazione - Video 1 - 2 - 3

di Silvia Mancinelli

Sono 13 i fermati e due gli arrestati dalla Digos di Roma per gli scontri avvenuti durante la manifestazione di Forza Nuova e gruppi ultras al Circo Massimo di Roma. (Video). La loro posizione è al momento al vaglio.

Sono invece 142 le persone identificate per gli scontri. In particolare, un gruppo di una ventina di giovani vestiti di nero e con i cappucci della felpa tirati su, proveniente da viale Aventino, ha aggredito altri manifestanti. Un fumogeno lanciato dalla piazza verso la strada ha causato un principio di incendio. Per spegnere le fiamme è intervenuta la polizia con degli idranti.

I manifestanti, circa un centinaio, hanno lanciato fumogeni e bombe carta. Un cassonetto del vetro è stato rovesciato e le bottiglie sono state lanciate contro lo schieramento di polizia in assetto antisommossa. Molti manifestanti indossavano cappucci e mascherine per coprire i volti.

Ad accendere la miccia degli scontri sarebbe stato il rifiuto opposto ad alcuni manifestanti alla richiesta di spostarsi verso il Quirinale o, secondo l’alternativa proposta, a Montecitorio. Da qui il lancio di bottiglie contro le forze dell’ordine schierate a protezione di via della Greca e le bombe carta che hanno guastato la pace apparente della manifestazione.