Clementi: "Il virus si sta adattando all’uomo"

"Il virus si sta adattando all’uomo". Lo ha affermato a 'Petrolio' su Rai2 Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia all’ospedale San Raffaele di Milano rispondendo alle domande di Duilio Giammaria sulla Fase 3. "Bisogna dare un minimo di speranze alle persone che in questi mesi hanno fatto e continuano a fare tantissimi sacrifici - ha sottolineato - perché i dati registrati anche oggi attestano che come tutti i virus di origine animale anche il Covid-19 si sta adattando all’uomo diventando meno aggressivo e quindi si sta evolvendo in positivo!”.