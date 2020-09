Vaticano, fonti: Mincione non ha ricevuto comunicazioni giudiziarie

Foto Adnkronos (Foto Adnkronos /Cristiano Camera)

Il finanziere italo-londinese Raffaele Mincione non ha ricevuto alcuna comunicazione giudiziaria dalle autorità vaticane, che stanno indagando sull'acquisto del palazzo di Sloane Avenue, a Chelsea (Londra), da parte della Santa Sede. Lo precisano fonti legali. Nella Città del Vaticano vigono due codici, lo Zanardelli del 1889 e il Finocchiaro Aprile del 1913: in quei codici è previsto l'invio di una comunicazione giudiziaria agli indagati, che però Mincione allo stato non avrebbe ricevuto.