Vaticano: EY, 'Intendente ha agito a titolo personale e non fa più parte della società'

"In relazione alla compravendita dell’immobile londinese di Sloane Avenue, che vedono coinvolti alcuni funzionari della segreteria di Stato vaticana, menzionando Manuele Intendente in qualità di avvocato dello Studio Legale e Tributario di EY, si precisa che Manuele Intendente ha agito a titolo personale e, in ogni caso, non fa più parte di EY". E' quanto precisa EY in una nota.