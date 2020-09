Vaticano, legale di Giovannini: "Mai nessun ruolo in vicenda Torzi"

Foto Fotogramma

Renato Giovannini, sia quale titolare della omonima società di consulenza aziendale sia quale Rettore Vicario della Università Guglielmo Marconi, "non ha mai rivestito alcun ruolo nella vicenda afferente la cessione delle quote da parte del signor Torzi alla Santa Sede né ha mai agito per conto o nell’interesse di una o dell’altra parte, sia quale professionista che nella veste accademica che viene menzionata nell’articolo". E' quanto precisa l'avvocato Giorgio Amato, in relazione all’articolo "Arresto Torzi, estorsione da 15 milioni alla segreteria di Stato”, in cui, spiega il legale, nell’ambito della notizia afferente l’arresto del broker Torzi, viene fatto riferimento a due riunioni in cui sarebbe stata trattata la restituzione di talune azioni 'residue' da parte della Gutt Sa alla Segreteria di Stato Vaticana e in cui sarebbe stato presente anche il prof. Giovannini.

"Giovannini - spiega inoltre l'avvocato Amato -, in sede di semplice audizione da parte degli 'inquirenti vaticani' quale persona informata sui fatti, non ha mai affermato di 'non poter negare che le richieste dell’imprenditore' avessero i toni di una estorsione".