Vaticano, legali Torzi: "E' malinteso, non ha mai agito contro interessi Santa Sede"

“Questo provvedimento riteniamo sia il frutto di un grosso malinteso determinato da dichiarazioni interessate che possono aver fuorviato una corretta interpretazione della vicenda da parte degli inquirenti”. Così commentano gli avvocati Ambra Giovene e Marco Franco, legali di Gianluigi Torzi - in stato di custodia temporanea presso la Caserma della Gendarmeria vaticana - nell’ambito delle indagini sulla compravendita dell'immobile londinese di Sloane Avenue.

“Non v’è dubbio infatti – proseguono i legali Giovene e Franco - che Gianluigi Torzi ha consentito alla Segreteria di Stato Vaticana di recuperare un prestigioso immobile londinese il cui ingente valore rischiava di essere disperso e successivamente ha evitato che lo stesso potesse prendere vie poco chiare. Torzi non ha mai avuto intenzione di agire contro gli interessi della Santa Sede e sin dall’inizio di questa inchiesta, attraverso i suoi difensori, ha manifestato costante disponibilità verso gli inquirenti per la ricostruzione dei fatti producendo decine di documenti, memorie e, infine, con l’interrogatorio di ieri, durato ben 8 ore, per eseguire il quale il nostro assistito è venuto appositamente dall’estero. Siamo sicuri che la posizione di Gianluigi Torzi verrà presto chiarita con riconoscimento della sua estraneità dagli addebiti contestati”.