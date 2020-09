Vaticano, mons. Perlasca su investimento londinese: "Hanno già detto troppo in tanti"

Foto Fotogramma

"Hanno già detto troppo in tanti". Monsignor Alberto Perlasca, che è stato per diverso tempo il responsabile degli investimenti della Segreteria di Stato vaticana e che per questo incarico nel febbraio scorso ha subito il sequestro dei suoi documenti e computer presso l’Ufficio e l’abitazione, contattato dall’Adnkronos all’indomani dell’arresto del broker Torzi nell’ambito dell’inchiesta vaticana sull’investimento londinese, non si sbilancia.

Incalzato sugli sviluppi dell’inchiesta, Perlasca, ora promotore di giustizia aggiunto del Tribunale della Segnatura apostolica, si limita a dire: "Hanno già detto troppo in tanti, prendetela così come è".