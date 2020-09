App Immuni, Myrta Merlino: "E' come il virus, c'è ma non si vede"

"Me l’ero immaginata un po’ diversa questa app Immuni...". Lo scrive su Twitter la giornalista Myrta Merlino. "È difficile da scaricare, non funziona su molti smartphone, sarà attiva (in sperimentazione!) solo da domani e solo in 4 regioni: Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia", aggiunge la conduttrice della trasmissione L'Aria che tira che, su La7, ogni giorno segue gli sviluppi nell'emergenza coronavirus. "Boh, a me sembra un po’ come il virus: c’è ma non si vede", chiosa.