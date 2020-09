App Immuni scaricata da 2 milioni di persone

(Fotogramma)

"Ad oggi sono 2 milioni quelli che hanno scaricato la App Immuni, sono ancora pochi ma non è ancora iniziata la massiccia campagna di comunicazione". Lo ha detto a 'Mezz'ora in più' il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri secondo il quale anche in presenza di altre eventuali App attivate da alcune regioni "alla fine tutti useranno" l'applicazione nazionale 'Immuni'.