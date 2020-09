Coronavirus, altri 53 morti in Italia

(Fotogramma)

Meno di 200 nuovi casi e altri 53 morti. Sono i numeri relativi all'emergenza Coronavirus in Italia. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 197, per un totale di 234.998 dall'inizio della crisi. Il numero totale delle vittime sale invece a 33.899. I guariti sono 165.837, vale a dire 759 in più. I casi attualmente positivi sono 35.262, con un calo di 615 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 30.111 persone, mentre 4.864 sono ricoverati con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 287 (-6 rispetto a ieri).

I dati dell'emergenza in Italia