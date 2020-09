Ilaria Capua: "Non sono più una virologa..."

Riflettendo in questi giorni e trovandomi in una situazione un po' diversa, non sono più una virologa...". E' la riflessione di Ilaria Capua, tra ironia e considerazioni, in collegamento con Le parole della settimana su Raitre. "Non ho più un laboratorio dal 2012, l'ho lasciato per seguire Mario Monti in politica. Sono stata parlamentare per 3 anni e mezzo, mi sono trasferita negli Stati Uniti e ora dirigo un centro multidisciplinare. Per questo posso dire che non sono più una virologa", dice sorridendo la scienziata, che dirige l'One Health Center alla University of Florida.