Tragico incidente nel bolognese, quattro morti tra cui bimba di 9 anni

(Fotogramma)

Tragico incidente automobilistico nel bolognese in cui hanno perso la vita quattro persone tra cui una bimba di 9 anni. Lo riferisce l'edizione di Bologna del Resto del Carlino spiegando che lo schianto è avvenuto ad Amola, lungo la strada che collega due paesi della provincia del capoluogo emiliano, San Giovanni Persiceto e Crevalcore.

La dinamica dello scontro frontale tra due auto, una Peugeot 106 e una Bmw 320, è al vaglio della polizia locale, ma secondo la prima ricostruzione l'utilitaria, condotta da un ragazzo tunisino di 21 anni e con a bordo il fratello e un amico di 20 anni, tutti residenti a Nonantola, in provincia di Modena, per cause da accertare ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la Bmw guidata da un 51enne di Crevalcore, che è rimasto ferito molto gravemente, mentre la bimba di 9 anni, figlia della compagna, è morta.

Nell'incidente, avvenuto poco dopo le 21 di ieri, è rimasto ferito, non in maniera grave, anche un uomo colpito da alcuni detriti mentre era seduto fuori da un bar. Il conducente e i passeggeri della Peugeot sono morti.