Zaia: "In 24 ore un solo nuovo positivo su oltre 16mila tamponi"

(Fotogramma)

"Su 16.172 tamponi effettuati ieri abbiamo registrato un solo nuovo caso positivo". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa. "Le persone in isolamento sono diminuite di 37 unità mentre abbiamo altri tre pazienti dimessi. I morti – ha aggiunto – sono 5 più di ieri".

"Oggi è una bella giornata, sono 50 anni dalla prima elezione regionale e il Presidente Mattarella afferma che il principio dell'autonomia regionale è un fondamento della democrazia. Ringrazio Mattarella per aver voluto consacrare questa giornata", ha detto poi Zaia. "Autonomia non è sottrazione di potere, come pensa qualcuno a Roma - ha aggiunto - l'autonomia è un'opportunità, come afferma il Capo dello Stato, non un problema".