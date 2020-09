Coronavirus Lombardia, nuova impennata dei casi e 32 morti

Foto Fotogramma

Trentadue morti nelle ultime 24 ore, circa la metà di quelli registrati in tutto il Paese (65), e 194 nuovi positivi, il 69% del totale (in Italia sono infatti 280). Sono gli ultimi dati dell'emergenza Coronavirus relativi alla Lombardia. Nella Regione più colpita si registra dunque una nuova impennata dei contagi, oltre 90mila dall'inizio dell'emergenza (90.389), mentre sale a 16.302 il totale dei decessi. Gli attualmente positivi sono 19.319 (-101). In ospedale nella Regione si trovano ancora 2.708 persone, in calo di 93 unità rispetto a ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono 107, gli stessi di ieri. Il totale dei guariti è di 54.768, di cui 263 nelle ultime 24 ore. Il numero maggiore dei nuovi contagi si registra nella provincia di Brescia (63), seguita da Bergamo (51) e Milano (29). A Milano città sono 15 i positivi in più rispetto a ieri.

Questi i casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: Milano 23.437 (+29) di cui 9.957 (+15) a Milano città; Bergamo 13.609 (+51); Brescia 15.070 (+63); Como 3.935 (+13); Cremona 6.502 (+7); Lecco 2.768 (+2); Lodi 3.502 (+2); Mantova 3.390 (+2); Monza e Brianza 5.583 (+10); Pavia 5.418 (+2); Sondrio 1.492 (+4); Varese 3.700 (+7).