Ilaria Capua 'difende' Burioni: "Basta fango"

"Di certo non è con il fango che si migliora il paese in questa situazione drammatica. Non leggo certa stampa e non conosco il contenuto dell'articolo su Roberto Burioni". E' il tweet con cui Ilaria Capua, che utilizza l'hashtag #EBastaFango. interviene dopo la pubblicazione di un articolo relativo a Roberto Burioni. L'attività di consulenza del virologo è stata al centro di un articolo dell'Espresso.

"Sulle consulenze dico una cosa semplice: chi dovrebbe aiutare la ripartenza di un Paese se non un esperto di queste questioni? Se la Ferrari mi chiede un aiuto, dovrei dire di no? Io ritengo che sia un dovere dare una mano. E un professionista va pagato, perché altrimenti si tratta di sfruttamento", le parole di Burioni al Corriere della Sera.