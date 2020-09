Meteo, estate in stand by

L’estate non decolla. Questa è la sentenza dei principali modelli internazionali di previsione. Da più giorni un’ampia area di bassa pressione staziona su gran parte del Continente influenzando anche il nostro Paese. Almeno fino a giovedì 11 numerosi fronti perturbati raggiungeranno le regioni centro-settentrionali e in parte quelle meridionali. Il team de iLMeteo.it comunica che rovesci e temporali interesseranno gran parte del Centro-Nord fino a giovedì prossimo. I fronti nuvolosi di origine atlantica saranno alimentati da aria fresca per cui il loro passaggio sarà contraddistinto da un abbassamento delle temperature che misureranno valori sotto la media su gran parte d’Italia. Basti pensare che di giorno città come Milano, Torino, Roma e Firenze a fatica saliranno sopra i 20°C. Il tempo sarà più soleggiato sulle due isole maggiori e su molte zone del Sud. La situazione cambierà da venerdì 12.

Il team de iLMeteo.it avvisa che da venerdì l’alta pressione africana tenterà di tornare protagonista sul nostro territorio. Il tempo migliorerà decisamente su gran parte delle regioni e le temperature torneranno a salire con valori massimi oltre i 25-26°C su quasi tutta l'Italia.