Raid in ristorante chef Giunta, vetrine in frantumi e locale a soqquadro

Facebook /Chef Natale Giunta

Vetrine in frantumi e locali a soqquadro. Raid nel ristorante di Natale Giunta, lo chef siciliano, volto noto de ‘La Prova del cuoco’, per anni sotto scorta per aver denunciato e fatto arrestare i suoi estorsori. Ad accorgersi dell’incursione notturna è stato un collaboratore del cuoco volato oggi a Roma per la registrazione della puntata. Qualcuno durante la notte con una pietra ha distrutto le vetrate del ‘Castello a mare’. "Mi mancavano atti come questo da tempo - dice lo chef -. La serenità è solo un’utopia. Uno Stato assente che abbandona gli imprenditori. Spero di non beccarvi mai, perché questa volta la giustizia me la faccio da solo. Pezzi di me…".