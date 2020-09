Arcuri: "Arriveremo a 92mila tamponi al giorno"

(Fotogramma)

"Arriveremo a fare 92mila tamponi al giorno fino al 31 dicembre, cioè a incrementare di un ulteriore 50% il numero di tamponi". Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus in audizione in Commissione Affari sociali alla Camera, sottolineando che "siamo passati da 7 tamponi per 100mila abitanti a febbraio, a 34,9 tamponi per 100mila abitanti il 1 marzo, a 789 ogni 100mila il 30 marzo, il 5 maggio a 3.157 tamponi ogni 100mila abitanti. In Cina all'apice dell'epidemia facevano 22,2 tamponi ogni 100mila abitanti".

Arcuri ha poi reso noto che "fino a oggi abbiamo distribuito quasi 5 milioni di tamponi". Quanto alle mascherine, "al momento il 55% delle mascherine che noi abbiamo sono prodotte in Italia, non ancora da noi, il 45% sono ancora residui delle importazioni che avevamo contrattualizzato. Confermo che a partire da settembre il 100% delle mascherine saranno prodotte in Italia, noi non importeremo più nulla".