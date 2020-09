Corona ai fan: "Grazie di cuore per sostegno ricevuto, non ho smesso di lottare''

''Ringrazio tutti quanti per i bellissimi commenti che mi sono arrivati per il grande sostegno che ho ricevuto, un abbraccio grandissimo di vero cuore e non ho ancora smesso di lottare''. Fabrizio Corona in un video postato sulle sue storie di Instragram a torso nudo ringrazia i suoi fan per il sostegno ricevuto. L'ex re dei paparazzi poco prima aveva postato anche una foto che lo ritraeva esultante in tribunale subito dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato l'ordinanza impugnata contro Corona disponendo il rinvio al tribunale di Sorveglianza di Milano per un nuovo esame. La decisione evita dunque il carcere per Corona che rischiava altri 9 mesi di carcere a causa della revoca dell’affidamento in modo retroattivo, ossia per un nuova ridefinizione nel calcolo della pena.