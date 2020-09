Roma, 14enne travolto sulle strisce: guidatore ai domiciliari

(Foto Adnkronos)

E' ai domiciliari il 22enne che lunedì sera ha investito e ucciso il 14enne che stava attraversando sulle strisce in via Cilea, in zona Infernetto a Roma. Il giovane, arrestato dopo essere risultato positivo all’esame tossicologico e indagato per omicidio stradale, non ha precedenti.

Oltre all’autopsia sul corpo della vittima, la Procura disporrà una perizia sull’auto e approfondimenti sullo stato psicofisico dell’investitore, risultato positivo ai cannabinoidi, con ulteriori esami tossicologici di secondo livello.

La disperazione della mamma: "Aveva una vita davanti"