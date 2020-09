Covid, 68 casi totali da focolaio San Raffaele di Roma

Fotogramma

"Oggi registriamo un dato di 18 casi positivi, di cui 13 riferibili al focolaio dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma e di questi 8 provenienti dalla Asl di Rieti dove sono iniziate le attività per testare tutti i contatti. Nel Lazio i decessi sono stati 4, mentre continuano a crescere i guariti che sono stati 18 nelle ultime 24 ore e complessivamente raggiungono le 4.533 unità". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e all’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Il focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana "raggiunge un totale di 68 casi positivi", evidenzia l'assessore. "Sono stati effettuati ad oggi, per fini di sanità pubblica, per questo cluster 2.332 tamponi e stimiamo oltre 5mila tra tamponi e test - aggiunge D'Amato - Oggi sono stati effettuati i secondi test sugli operatori e i pazienti nella struttura".

Due positivi all'Umberto I collegati al focolaio

"I dati della nostra Regione sono inevitabilmente caratterizzati dai numeri di questo focolaio che dimostra come non si debba abbassare la guardia e soprattutto devono essere rispettate, senza nessuna deroga, tutte le disposizioni impartite per limitare la diffusione del virus - conclude - Senza un intervento tempestivo assunto immediatamente per la tutela della salute pubblica, i danni di questo focolaio sarebbero stati più rilevanti".