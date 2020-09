Focolaio Roma, "fatti oltre 2.300 tamponi"

(Fotogramma)

"Sono stati effettuati ad oggi per fini di sanità pubblica per il solo focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana 2.332 tamponi, di cui 1.168 effettuati nei drive-in e 1.164 nella struttura, dove sono iniziati oggi i secondi test per 582 unità tra operatori e pazienti". Lo sottolinea in una nota l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.

"Alla fine per la gestione di questo focolaio - prosegue la task force - si prevede di effettuare oltre 3.000 tra tamponi e test sierologici. All'interno della struttura, al momento, non vi sono casi positivi”.