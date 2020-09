Gori: "Pappalardo è venuto a Bergamo, offensivo"

"I negazionisti del virus? Pappalardo è venuto a manifestare anche sotto il comune di Bergamo e l’ho trovato offensivo in una città che ha contato così tanti morti di coronavirus, è ingiurioso". E' un passaggio dell'intervento del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, a Cartabianca. "Durante l'emergenza, in tante occasioni non mi sono sentito all'altezza. Errori? Ho sbagliato quando a fine febbraio, come tanti altri, ho pensato che si dovessero tenere comportamenti prudenti ma ho sperato che potesse non travolgere la nostra vita", dice ancora. "Marzo e aprile sono stati mesi terribili", ricorda il primo cittadino. "Oggi, in confronto a quella situazione, è un altro mondo. Bergamo, forse più di qualsiasi altra città, sperimenta il cambiamento dello scenario rispetto a quelle settimane terribili. Adesso per noi è tutto diverso", aggiunge.