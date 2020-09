Raggi: "Stiamo lavorando, a settembre pronti per riaprire scuole"

(Afp)

"Stiamo lavorando per riaprire le scuole, per settembre saremo pronti". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a 'Di Martedì'. "Questo è un momento difficile ma anche un momento che può rappresentare un'opportunità di svolta per il Paese e Conte ce la sta mettendo tutta", ha poi aggiunto Raggi.