Torino, uccide ex moglie e ferisce la figlia

(Fotogramma)

Ancora un femminicidio questa volta a Volvera, in provincia di Torino, dove un uomo ha sparato alla ex moglie 58enne uccidendola e ha ferito gravemente la figlia di 29 anni.

E' accaduto oggi poco dopo le 12. L'uomo ha confessato di aver fatto fuoco sulle due donne. Dopo essere fuggito, sentitosi braccato dai carabinieri che avevano istituito posti di blocco in tutta la zona mentre un elicottero sorvolava l’area dall’alto, si è costituito ai carabinieri di Pinerolo e avrebbe detto di aver agito per rabbia e gelosia.

Intanto la figlia, raggiunta da due colpi al torace, è ricoverata in prognosi riservata alle Molinette: è in sala operatoria per essere operata dai neurochirurghi alla colonna vertebrale e poi dai chirurghi toraco polmonari per l’emotorace al polmone destro.