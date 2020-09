Gori: "Lombardia ha secretato dati decessi per provincia"

Fotogramma

"Leggo che in Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli 'ufficiali', hanno secretato i dati per provincia". Così il sindaco di Bergamo Giorgio Gori su Twitter, che in un altro 'cinguettio' aggiunge: "Neppure i dati sui guariti vengono più comunicati, e sì che sarebbero importanti per capire che oggi le persone ammalate sono poche. Spero che il nuovo Dg della Sanità Marco #Trivelli parta da qui, dai dati e dalla #trasparenza".

"Aggiungo - ha poi twittato qualche ora più tardi - che non vengono comunicati neanche i dati dei positivi #Covid divisi per singolo comune. Il tema comunque non è nuovo e già @ilpost lo aveva spiegato bene con questo articolo, circa un mese fa".