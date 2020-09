Sabatini Scalmati (Sogin): 'Messaggio io resto a casa, ha sua efficacia'

Lo dice Marco Sabatini Scalmati, Responsabile Media Relation Sogin nel corso del Forum della Comunicazione in ‘live streaming’, il principale appuntamento italiano della comunicazione d’impresa e istituzionale con focus specifico sui temi dell’innovazione e del digital engagement

"C’è da dire - osserva - che la 'crisis communication' con l’evento Covid - 19 in qualche modo ha sorpassato la 'crisis management'. E la gestione manageriale dell’evento, in una prima fase, si è mossa in modo incerta e troppo riflessiva ed è stata scavalcata dagli eventi. La diffusione del virus non attendeva le decisioni gestionali del sistema paese". "Ha quindi prevalso - afferma - la gestione della comunicazione di crisi. E conclude: "Il messaggio 'Io resto a casa' ha avuto la sua efficacia tanto che il paese ha risposto alla grande come tutto il mondo delle imprese, che si è attrezzato per rispondere all’emergenza. Modificando completamente gli strumenti comunicativi che adottavamo fino a quel momento".